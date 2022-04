Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 4

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó a la organización Que Siga la Democracia la posibilidad de instalar casillas ciudadanas para la revocación de mandato y complementar las urnas que instalará el organismo debido a que es ilegal, pues es facultad exclusiva del instituto. Al defender la petición, Morena acusó al INE de sabotear la participación ciudadana, en tanto que consejeros consideraron que sería un retroceso histórico al abrir la puerta al regreso a la era del partido hegemónico que controla comicios.

A cuatro días de la jornada, un nuevo desencuentro entre Morena y el INE, cuyo presidente, Lorenzo Córdova, admitió la legitimidad de la preocupación de la organización, porque es grave el antecedente que haya menos casillas, pero hay que hablar con la verdad no con mentiras ni con demagogia , si no hay mas casillas es por el recorte de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia permitió hacerlo con menos casillas, porque reconoció que el problema no es del INE, fue inducido por la Cámara de Diputados”.

Córdova confió en que no se repita en el futuro, es muy lamentable que haya ocurrido, es decir, que una fuerza política, representada en el Congreso, decide asfixiar presupuestalmente a la autoridad electoral, le impide cumplir con lo que dice la ley, instalar las casillas y después, aprovechando su propio dolo, solicita a esta autoridad electoral instalar ellos las casillas para poder cumplir con lo que la ley dice .