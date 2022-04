Se le preguntó a cuál gobierno se refiere; respondió: Básicamente, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el tratado (T-MEC), cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía .

La semana pasada el tabasqueño recibió al enviado presidencial especial de EU para el clima, John Kerry, quien acudió acompañado de un grupo de empresarios.

En tanto, tras el inicio de la discusión en la SCJN sobre las controversias contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), reformada en 2021, el Presidente llamó a ir a fondo en la discusión y cuestionó: ¿puede más el poder de las empresas?, y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales .

A la vez, recalcó en referencia a la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña: ¿Y qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex o, mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética?

E insistió en preguntar a los ministros si este punto será tomado en cuenta al momento de analizar los recursos contra la LIE.