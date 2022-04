S

on dos batallas centrales, pero no las únicas que restan, en el segundo y último tramo del gobierno obradorista: dejar firme constancia de legitimidad popular en un ejercicio de revocación de mandato y avanzar en un proyecto energético nacionalista que incluye lo eléctrico, pero, también y de manera relevante, el litio.

El tono de la confrontación política y social ha subido. Sin declaratoria formal delimitante se ha entrado en una fase que se mantendrá en el tramo final del cuasisexenio (cinco años y 10 meses) y probablemente se irá complicando, incluso con riesgo de desbordamiento. Es la pelea del proyecto conocido como Cuarta Transformación (4T) por mantenerse en el poder en 2024, pero también de ahora a esa fecha, con una virtual confabulación de intereses empresariales, mediáticos, partidistas y extranjeros en busca de frenar al hiperactivo tabasqueño y sus políticas (y declaraciones) que tanto irritan a sus adversarios.

A este táctico cierre de filas han debido entrar sin red de protección, sea por convicción o por cálculo, el aéreamente entrampado secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el comandante partidista de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y la ayer rebosante jefa de Gobierno de la Ciudad Plataforma, Claudia Sheinbaum, por citar algunos ejemplos (más algunos gobernadores como el veracruzano Cuitláhuac García o el sonorense Alfonso Durazo): el poder en turno volcado en la operación de estilo antiguo que habilita plazas rebosantes como preámbulo del dominical arribo a las urnas revocatorias convertibles en ratificatorias.

Se equivocan los adversarios de López Obrador al considerar que es sólo un acto de narcisismo (ingrediente casi consustancial a todo personaje político importante): el aparato 4T está en pleno movimiento, porque ha trazado una ruta de acción y de defensa que apelará a todos los recursos políticos para enfrentar la proporcional acometida en contra, que es altamente visible (más todo lo que aún no asoma).