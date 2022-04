S

i no sucede algo extraordinario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver las impugnaciones promovidas por un grupo de senadores de oposición, el gobierno de Colima y la Comisión Federal de Competencia Económica contra la reforma eléctrica del presidente Lopez Obrador. Puede desecharlas, y darle la razón, o hacer lo contrario, lo que sería un revés a la iniciativa del Presidente, aunque todavía está por decidirse la reforma constitucional que se ventila en el Congreso. Ayer hizo duros cuestionamientos a los ministros sin dimensión social. ¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento . No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o si son abogados patronales, empresariales , señaló en la mañanera. “Pese a que hay ministros con dimensión social, la mayoría de ellos, y en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales y defensores de las empresas. El fallo definirá si es constitucional o no la legislación que establece que debe darse trato prioritario a la CFE en el despacho de la electricidad. No terminará la reunión plenaria hasta que salga humo blanco... o gris, ya lo adelantó el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Se recupera de fuerte caída

El rublo ruso ha eliminado las fuertes pérdidas en que incurrió en las semanas posteriores al envío de tropas a Ucrania. El miércoles avanzó más allá de 81.16 por dólar en las operaciones de Moscú, nivel en que cerró el 23 de febrero, el día antes de que Putin lanzara su ataque. No obstante, la Unión Europea y Estados Unidos están coordinando una nueva serie de sanciones económicas, mientras el Ministerio de Finanzas dijo que su intento de pagar la deuda en dólares había sido bloqueado, lo que podría acercar al país a su primer incumplimiento en el pago de la deuda externa en aproximadamente un siglo.

Los estrictos controles a la salida de capital, incluida la prohibición de que los extranjeros vendan activos rusos, así como las ventas obligatorias de divisas por los exportadores, han ayudado al rublo a recuperar terreno. Además, Putin también ha exigido que los compradores extranjeros de gas natural ruso paguen en rublos. Para el efecto, se abrieron dos cuentas en un banco ruso. En una se reciben pagos en dólares y euros de los clientes, y el banco los convierte en rublos en la otra, y paga al gobierno.