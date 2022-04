Propuesta para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

P

ara acabar la crisis en Ucrania, propongo seis puntos:

1) conferencia en Tel Aviv, no en Estambul;

2) renuncia del presidente Volodymir Zelensky, no por sumisión a Rusia ni por cobardía, sino por su falta de capacidad y experiencia política, así como ingenuidad, al no presionar a la Unión Europea para que admitiera a Ucrania y no solicitar su ingreso a la OTAN;

3) que el Parlamento ucranio nombre a Yulia Timoshenko o al señor Denys Shmyhal como nuevo presidente de este país;

4) efectuar un referendo con un alto el fuego de 10 días por ambas partes en todos los frentes, a fin de hacer este referendo dentro y fuera de Ucrania respecto a las medidas anteriores;

5) en esos 10 días, establecer cinco corredores humanitarios para que los ucranios puedan salir, y

6) definir cinco aeropuertos que reciban ayuda humanitaria con supervisión tripartita civil Ucrania-ONU-Rusia.

Tomás Arellano S.

Denuncia la falta de agua en San Luis Potosí

En la ciudad de San Luis Potosí estamos sufriendo desde hace años, pero con más frecuencia desde inicios de 2021, las fallas de El Realito , que nos dejan sin agua durante semanas y donde el organismo Interapas se escuda en que la operadora de la presa es la que debe resolver los desperfectos. A pesar de que carecemos de agua, debemos pagar recibos que rebasan el consumo promedio que tuvimos en bimestres anteriores. Como vecinos de la colonia Valle Dorado, resolvemos esta situación comprando agua por medio de pipas particulares, cuyos repartidores sufren hoy por la inseguridad: el domingo pasado fue asesinado uno de ellos, mientras surtía en esta colonia cuatro hombres lo hirieron con un arma punzocortante.

Fernanda Ruiz

Acusa que Banorte le cambió la cantidad que había pactado en póliza de seguro de vida

En 1990 adquirí una póliza de seguro de vida individual Plan de jubilación PRO 2000, con número de póliza 8915737, que actualmente pertenece a Banorte.

Este banco, a través de un correo electrónico en el que me indicó una dirección, me citó el 9 de marzo pasado para que entregara mi póliza, los recibos de pago y mi acta de nacimiento, con el fin de programar el pago de mi renta vitalicia.

El martes pasado, Banorte me citó para entregarme un cheque en la calle de Ceylán, colonia Industrial Vallejo. No acepté el cheque porque la cantidad que tenía no correspondía a la que se indicaba en la carátula de mi póliza.

El mismo martes por la tarde, el señor Moisés Salgado Velázquez me preguntó por qué no había recibido el cheque y me dijo que posteriormente se comunicaría conmigo, lo que no ha pasado.

Adrián Macín Casanova

En memoria de Francisco Javier Carrillo Soberón

Querido Paco: siempre agradeceremos tu ejemplo de congruencia constante en tu profesión y en la lucha sindical, así como tu honestidad, a toda prueba, por tu firme convicción de que un país mejor y una sociedad libre son posibles.