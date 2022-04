Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 25

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania –al hacer ayer un balance de lo ocurrido desde la última reunión presencial en Estambul, hace ya casi una semana– se encuentran en un punto muy delicado.

Es grande el riesgo de que queden suspendidas después de que Kiev, según asegura, descubrió la magnitud de la masacre de civiles en Bucha y otras localidades que dejaron las tropas rusas, mientras Moscú se siente exhibida por asesinatos de civiles que, asevera, no cometió y sólo buscan dar marcha atrás en los entendimientos ya alcanzados.

Tarde o temprano se sabrá quién dice la verdad y una investigación internacional imparcial tendrá que esclarecer lo sucedido en las localidades ucranias devastadas. En tanto, lo que más dificulta entender la tragedia que está ocurriendo en Ucrania es dar por cierta, sin ninguna prueba que confirme los hechos que se atribuyen al enemigo, la versión de una de las partes.

En medio de versiones encontradas que sólo buscan endosar toda la culpa al adversario, no faltan politólogos como Timofei Sergueitsev, que utilizan la tribuna de una agencia noticiosa del Estado ruso como RIA Novosti para proclamar que no sólo hay que desnazificar Ucrania, sino de plano desucraniazar el vecino y antes fraterno país eslavo.

En su opinión, la mayoría de la población ucrania ha adoptado la ideología nazi , y el único método para acabar con un nazi que ha tomado las armas es aniquilarlo en el campo de batalla .

Sergueitsev publicó su manifiesto , que defiende borrar de la faz de la tierra un país que no debe existir para convertirlo en una simple provincia rusa, antes de que el mundo conociera la explicación del gobierno ucranio de lo que llama genocidio de Bucha.

La publicitada presencia, con fotos de sus hazañas delante de casas en ruinas, de miembros de la guardia personal del presidente checheno, Ramzan Kadyrov, en los combates, calle a calle, de varias ciudades ucranias, así como de mercenarios rusos y extranjeros que matan por dinero, hacen creíbles las palabras del presidente Volodimyr Zelensky cuando habla de atrocidades de las tropas rusas.