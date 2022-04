Ap

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. 7

Tokio. Una crisis de #MeToo se está librando en la industria cinematográfica japonesa.

Una petición firmada por figuras de renombre que incluye a Hirokazu Kore-eda, ganador de la Palma de Oro de Cannes; Koji Fukada, premio del jurado de Cannes, y Miwa Nishikawa, directora de Under the Open Sky, expresa su indignación por casos de abuso sexual en la industria.

Estos actos son imperdonables , señala la misiva, que exige que tales actos se detengan.

El llamado se produjo tras la repentina cancelación de los estrenos de dos películas dirigidas por Hideo Sakaki, Mitsugetsu (Luna de miel) y Hazard Lamp, luego de que la revista japonesa Shukan Bunshun informara sobre denuncias de violencia sexual presentadas en su contra por varias mujeres.

Su compañía productora denunció abusos sexuales y anunció que Sakaki se había marchado. Este último se disculpó por medio de un comunicado con sus seguidores y compañeros de trabajo por las cancelaciones, al tiempo que señaló inexactitudes en el informe, las cuales no especificó.

El actor Houka Kinoshita puso en pausa su carrera después de que dos mujeres lo acusaran de exigir sexo en contra de su voluntad hace una década. Una serie dramática de televisión se emitió a principios de esta semana con todas sus escenas eliminadas.

No puedo presentarme ante ustedes y continuar con mi trabajo de entretenimiento después de lo que he hecho, y me tomaré una licencia por tiempo indefinido , afirmó Kinoshita en un comunicado.

También se han hecho acusaciones contra Shion Sono, director que fue homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Berlín.