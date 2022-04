En conferencia, para presentar el informe Situación México, el economista detalló que la lenta y dispareja recuperación se debe a que el gobierno, en los meses más críticos de la pandemia, tomó la decisión de no aplicar estímulos fiscales; también a la respuesta sanitaria, y sobre todo, a la incertidumbre que inhibe las inversiones.

Para revertir esta situación, planteó, es necesario que el gobierno mexicano mande señales de certidumbre que no inhiban la inversión en el país, es decir, que deje en claro que las normas no se cambiarán de un momento a otro y que los contratos que ya se tenían no serán cancelados de forma sorpresiva.

Lo que actualmente genera más incertidumbre a los inversionistas, por encima de temas como la pandemia, la inseguridad o la desaceleración de la economía, es la propuesta de reforma al sector eléctrico.

“Una propuesta de cambio al sector eléctrico, que dice que se cancelarán contratos y permisos vigentes, no ha fomentado mayor inversión… Hay que lanzar señales de certidumbre, señales que sean claras, donde las reglas se respetan y no se cambian a mitad del partido, justamente la reforma eléctrica resulta en estas dos cosas.”

De hecho, advirtió, de aprobarse la reforma como actualmente está, llevaría a México a entrar en una recesión económica.

Cambios no respetan las energías limpias

El país seguiría dos historias distintas si se aprueba la reforma: no se recuperaría la tendencia positiva del PIB y su crecimiento sería más bajo. La propuesta causa incertidumbre por diferentes vías, ya sea porque es una señal de que en el país se cambian las reglas del juego o no se respetan las energías limpias.

Hay empresas que podrían tomar la decisión de dejar de abrir nuevas plantas o realizar operaciones en México, enfatizó.