Era un partido especial para dar un golpe en la mesa y no lo hicimos, ¿por qué?, por los pequeños detalles. Tenemos que dejarnos de mamadas, cumplir con lo que nos toca, sin poner pretextos. Todos los putos días nos quejamos, ¡ya basta! Tenemos que trabajar todos los días para ganarnos un pinche lugar y cambiar la inercia , gritó el jugador a sus compañeros visiblemente enojado.

Asimismo, les pidió tener mayor convicción para obtener mejores resultados en el presente torneo Clausura 2022.

“Me incluyo, porque me está faltando algo, no estoy jugando y todos tenemos que dar más, no podemos conformarnos con venir a entrenar, debemos dar más.

Este equipo tiene que ser ganador todos los putos días y yo vengo con la convicción de ser mejor y partirme la puta madre por ustedes, pero todos tenemos que pensar igual, no meternos el pie entre nosotros , agregó el zaguero.

Tras darse a conocer el video, algunos usuarios de las redes sociales del plantel tapatío apoyaron las palabras del jugador, pero otros lo criticaron.

Hasta el momento, Chivas ocupa el sitio 13 de la clasificación general, con 13 puntos. Aunque tiene un duelo pendiente, ante Monterrey, correspondiente a la fecha 12 y el cual se llevará a cabo el próximo miércoles.