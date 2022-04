Afp

Periódico La Jornada

Jueves 7 de abril de 2022, p. a10

París. El francés Karim Benzema firmó un triplete para que el Real Madrid venciera 3-1 al Chelsea, campeón vigente de Europa, mientras el Villarreal dio la campanada al imponerse por la mínima frente al Bayern Múnich en los duelos de ida de cuartos de final de La Li-ga de Campeones.

El delantero galo derrochó precisión en el Stamford Bridge y con apenas 24 minutos en el reloj marcó el primer tanto con un remate de cabeza tras un pase de Vinicius Jr.

El artillero repitió la fórmula tres minutos después luego de recibir un centro de Luka Modric para sentenciar con otro cabezazo, dejando al arquero del Chelsea, Édouard Mendy, sin opciones. Kai Havertz, recortó distancias al 40 para mantener cierta esperanza para los Blues.

Pero el Chelsea se durmió al inicio del complemento y los merengues asestaron el tercer golpe cuando Mendy erró en un despeje y cedió el esférico a su compañero Antonio Rüdiger. Fue un obsequio para Karim, quien al minuto 46 lo interceptó y procedió a rematar con el arco descubierto.

Es una noche mágica como en el Bernabéu el otro día contra el PSG. Entramos al campo para ganar y mostrar lo que es el Madrid , dijo Benzema al término del encuentro.

El equipo merengue, que en octavos apeló a una épica remontada para eliminar al París Saint-Germain, logró imponerse a un Chelsea acosado por problemas extra deportivos, que sobre el césped de su estadio no consiguió parar a un inspirado Benzema.

No podemos esperar un buen resultado jugando así , reconoció el técnico alemán de los ingleses, Thomas Tuchel, quien no ve ninguna opción de remontar si su equipo no se recupera mentalmente antes del choque de vuelta.

Benzema, quien volvió a conectar a la perfección con Vinicius, ya es el segundo mejor goleador de esta edición de la Champions empatado a 11 goles con Sébastien Haller y solamente superados por Robert Lewandowski (12), del Bayern.

El Real Madrid, que ostenta el récord de títulos en la competición (13), tendrá una situación de entrada cómoda ante la vuelta el martes en el Bernabéu.

Queremos plantear el mismo partido en casa, pero nunca se sabe, tenemos ventaja, pero nada más , dijo el técnico Carlo Ancelotti.

Alemanes, sin pólvora

En la otra serie, el Villarreal dio la sorpresa y venció 1-0 en casa al Bayern Múnich, que llegó con el cartel de favorito, pero no encontró la forma de hacer daño a un equipo muy motivado y ordenado.

No metimos presión ni hemos sido capaces de jugar con los laterales, no hubo casi oportunidades de tirar a gol. Sinceramente, merecimos perder , admitió el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann.

El neerlandés Arnaut Danjuma (minuto 8) firmó el único tanto del partido en el Estadio de la Cerámica. Lo consiguió tocando en el área tras un disparo de Dani Parejo.

Fue suficiente para que el Villarreal, campeón de la Liga de Europa y séptimo del torneo de España, se impusiera al Bayern, líder destacado de la Bundesliga y que se complica su objetivo del trono europeo.

Es la primera derrota del Bayern como visitante en la Champions desde septiembre de 2017, cuando cayó ante el París Saint-Germain, que entonces entrenaba Unai Emery, precisamente actual timonel del Villarreal.