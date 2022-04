¡P

or fin llegó el enviado de la metrópoli! La grey interesada en su labor y carácter imperial lo escuchó pronunciar palabras que parecieron música a sus temerosos pero alebrestados intereses. Habrá, dijo John Kerry –conducido del brazo por el embajador Ken Salazar–, una comisión de vigilancia. De esta manera se implicaba la consiguiente intención estadunidense: se estará atento a lo que aquí se trama. Están en juego, se dijo, asuntos de importancia decisiva: la defensa del clima, la libertad de empresa, los contratos firmados y las inversiones de mi país. Así que, nada por el estilo deberá progresar en los órganos decisorios de este rejego y subordinado país. La sentencia, sin duda, estaba dictada con todas sus letras sobre el aciago proyecto de reforma eléctrica. La instrucción no dejaba lugar a interpretaciones amables. El gobierno de Joe Biden había, finalmente, insertado su misión central para responder a las presiones de sus empresarios. En corto y en Palacio pareció imponer su poder. De no acatar y someterse a escrutinio, se estarían violando preceptos del tratado y cancelando miles de millones de dólares de futuras inversiones. ¡Santo Dios! Qué desgracias sobrevendrán para el pobre México. Además de vigilado por supervisores extranjeros se hundiría, sin luz, en la oscuridad más horrenda.

Pues fíjense, opositores y críticos acervos de la iniciativa enviada por el Presidente, que no será así. Al otro día, en la odiada mañanera, se difundió la digna postura de nuestro gobierno. No habrá tal comisión porque nunca se aceptó esa propuesta. Me quedé callado ante lo que los enviados dijeron, aseveró el tabasqueño, orgulloso de la postura adoptada. Kerry y empresarios acompañantes habían chocado con la digna y patriótica posición oficial mexicana. La iniciativa quedará como fue enviada y, además, será remitida al gobierno vecino para que la conozcan con exactitud. ¡Sopas de conocido chocolate!

Nada hay en la iniciativa que atente contra los intereses de los inversionistas que hayan acatado la ley en sus legítimos términos. Lo que se intenta conseguir es algo sencillo, pero que va al núcleo de una política de independiente voluntad: quienes conducirán la industria energética de México serán instituciones del Estado. Se contraría, ciertamente, la ambición de hacerlo desde la iniciativa de los particulares. Y esta expresión soberana no se podrá negociar. Habrá otros renglones menores que podrán ajustarse en su pase por el Congreso. Pero esta condición soberana es central. Implica, además, el estricto apego a la ley y, por tanto, todas aquellas violaciones –que son muchas y costosas– serán, en efecto, penalizadas. No se puede entender que gobierno alguno presione al mexicano para proteger a los que hayan trampeado la ley. Se fue pervirtiendo, entre otras, la figura de los autoabastos y la de los productores ­independientes causando severo daño a la CFE.