as obras completas de Menno Simons (disponibles en holandés, alemán e inglés) tienen una extensión de casi mil 100 páginas, y de formato grande, en su versión inglesa. El cuerpo de escritos traducidos al español de Menno Simons es magro. La deficiencia aminoró hace algunos años al publicarse en español Un fundamento de fe, obra central en los escritos de Menno.

Ahora contamos con más o menos 15 por ciento en español de la obra total escrita por Menno Simons, si sumamos Un fundamento de fe y otros escritos traducidos que se encuentran dispersos en distintas fuentes, entre ellas la compilación de John H. Yoder, Textos escogidos de la Reforma radical (Biblioteca Menno, 2016). Menno debió escribir bajo persecución, tanto de autoridades católicas como protestantes, ya que ambas lo consideraban peligroso para la respectiva simbiosis Iglesia oficial/Estado que dominaba geográfica, política y religiosamente en determinado territorio.

En condiciones sumamente adversas, Simons no solamente escribió para enseñar y animar a los anabautistas (quienes practicaban sólo el bautismo de creyentes conscientes), sino también lo hizo con el fin de defenderse de sus críticos. En su Respuesta a Gellius Faber (sacerdote católico convertido al protestantismo) de 1554, Menno hizo un contraste entre las condiciones en que desarrollaba su labor aquél como pastor luterano y él bajo constante persecución. Ante el hecho de que Faber solamente ejercía su ministerio en territorios en que tenía protección de las autoridades seculares, Simons le pregunta: ¿Dónde está tu amor y compasión para tus compatriotas? ¿Por qué no predicas en territorios católicos? ¿Por qué no confrontas el edicto imperial, la tiranía y la persecución?