El resultado, luego de un debate de dos horas, fue de 63 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones, ya que la gran mayoría de los senadores de PAN, PRI, MC y PRD se opusieron a ese cambio al dictamen, presentado por el morenista Ernesto Pérez Astorga, quien dejó claro en tribuna que no pueden autorizar de forma laxa la importación de los cigarrillos electrónicos, ya que se trata de un arma mortal , que crea adicción y severos daños a la salud de niños y adolescentes.

De entrada, el senador Pérez Astorga respondió que hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de que los nuevos productos del tabaco y nicotina provocan un daño irreversible a la salud, pues ocasionan lesiones y enfermedades de la boca y garganta, alteraciones en los tejidos de vías respiratorias y pulmones, en la presión arterial, infarto al miocardio o incluso generar abortos espontáneos y defunciones.

La industria tabacalera no puede ser un motor económico para nuestro país, ya que mata a la mitad de los fumadores y ahora pretende ampliar su mercado reclutando a la niñez y a la adolescencia , dijo.

La senadora panista Cruz Blackledge argumentó que se estaba tratando de abordar un problema de salud en una legislación fiscal, referida a impuestos, que se armó con prisas para darle gusto a intereses poco claros .