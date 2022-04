Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de abril de 2022, p. 4

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la cual se permitirá a los ex funcionarios emplearse con la iniciativa privada, es una aberración; cómo es posible que se regrese a lo de antes. Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra ley de austeridad se estableció de que un alto funcionario público no podía, después de dejar su empleo, irse a trabajar a una empresa particular, privada, vinculada, a su labor anterior , replicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de ayer señaló: “¿qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con la historia de un siglo y medio de Ferrocarriles Nacionales, Ernesto Zedillo, se va a trabajar, después de que se termina su mandato como presidente, de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles.