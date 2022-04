Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de abril de 2022, p. 3

En la fase final del debate eléctrico en el Poder Legislativo estoy confiando (en que los diputados del PRI y hasta del PAN) van a votar libremente; y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados , subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al pedirle opinión sobre la negativa de la oposición a acompañar con su voto en el proyecto de decreto de reforma constitucional en materia eléctrica, el mandatario aseguró que tiene información de que priístas y panistas no están de acuerdo en proteger los intereses privados. Y de la probable votación a favor del proyecto de Loretta Ortiz en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que le importan las discusiones al respecto en ambos poderes de la Unión porque van a ayudar mucho. Nada más que la ley no es inconstitucional; sin embargo, si esa es la decisión de la Corte, declarar que es constitucional no estaría incluyéndose en esa ley, por ejemplo, lo del litio, que eso está en la reforma constitucional, y otros temas .

López Obrador reiteró que se están viviendo tiempos de definiciones y ya en estos días vamos a saber quién es quién. En efecto, se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, insinuaron, hablaron incluso de la inversión extranjera .

Y de esa forma abordó el reclamo de la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Lai, quien acusa al gobierno de México de que con la iniciativa eléctrica perderían las empresas estadunidenses 10 mil millones de dólares: “Todo coincide. Pero hay muchos legisladores, y tengo información (de) que miembros del PRI y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares.