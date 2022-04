S

i es verídica la información con la que el presidente López Obrador dice contar, el derrotero de la reforma constitucional en materia eléctrica no sería tan dramático como lo han sugerido los opositores, sin dejar de lado que muchos de ellos son simples cabilderos de los grandes corporativos nacionales y foráneos, y se encargan, por lo mismo, de hacer mucho ruido y meter palos en las ruedas para que el proyecto fracase.

La cúpula tricolor, cancerbera del gran capital, ya fijó posición: tras un análisis razonado (¡¡¡!!!), votará en contra de la iniciativa presidencial. El proyecto no pasará , por tratarse, creativa que es, de un peligro para México, un desastre con consecuencias irreversibles. Al PRI nadie lo presiona, expresó el dirigente Alejandro Moreno en una declaración en la sede de la fuerza política donde estuvo acompañado de casi toda la bancada ( La Jornada, Enrique Méndez).

Del PAN no hay que esperar absolutamente nada, por tratarse de un partido político que nació a la sombra y al servicio de lo que décadas después sería calificada de minoría rapaz, siempre contraria a todo lo que signifique fortalecer la soberanía e independencia nacionales. A lo largo de sus 83 años de existencia, esta agrupación ha dado pruebas suficientes de que lo suyo no es el beneficio del país, sino de la oligarquía que lo puso en circulación.

Por lo que toca a la miserable morralla pragmática –Movimiento Ciudadano, Verde, Trabajo y la chuchería– su posición es simple: se anotará con quienes mayores beneficios económicos y políticos le procure, porque de ideologías, proyectos de nación, ética, soberanía e independencia no sabe nada ni le importa.