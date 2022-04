Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de abril de 2022, p. 8

Madrid. El realizador iraní Asghar Farhadi, conocido por títulos como Nader y Simin, una separación o El viajante, títulos con los que ganó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, fue condenado por plagio. Un juzgado dictaminó que el cineasta robó la idea central de Un héroe, en su pasada cinta lanzada en 2021.

Según The Hollywood Reporter, un juzgado iraní determinó que Farhadi plagió el documental All Winners All Losers, de Azadeh Masihzadeh, ex alumno de Farhadi. “La sentencia es vinculante y no puede ser apelada. Un segundo juez determinará ahora el castigo de Farhadi. En el peor de los casos, el director podría verse obligado a entregar todos los ingresos obtenidos por la proyección de la película en los cines o en streaming a Masihzadeh e incluso podría enfrentarse a una pena de prisión”, señaló la publicación.