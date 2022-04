▲ Los propietarios de terrenos que se han amparado contra la megaobra no van a ponernos contra la pared , advirtió López Obrador. Foto Cuartoscuro

Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de abril de 2022, p. 21

Luego de un agradecimiento de todo corazón a las comunidades y ejidos que aceptaron el trazo del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los propietarios de terrenos asentados en los 30 kilómetros que faltan para completar el derecho de vía de mil 500 kilómetros del circuito, qué significa esa megaobra en la península de Yucatán:

Ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden. Que no se hagan ilusiones .

Al poner los puntos sobre las íes en torno al proceso de construcción del Tren Maya, no descartó echar mano de las herramientas que le brinda la ley.

Señaló así la relevancia de la obra, cuya conclusión prevé para diciembre del año próximo. Y relató de dónde han surgido las dificultades para tener el tren: “Cuando estamos más cerca de las ciudades, cuando ya no son campesinos, ejidatarios ni pequeños propietarios, cuando ya son empresas inmobiliarias.