Sobre su habilidad para tejer, comentó que la adquirió desde niña, ante la imposibilidad de jugar con otros niños. Antes no nos dejaban jugar; a veces estaba afuera de mi casa y ahí me ponía a bordar con la luz del sol , porque en aquellos años, de finales de los 40 e inicios de los 50, el pueblo de San Nicolás, como muchos otros situados en la Sierra, carecían de electricidad y agua, así como de caminos y carreteras pavimentados.

Dibujé lo que se me ocurrió, lo que he visto aquí: los pájaros, las montañas, los animalitos y las flores, que yo veía bonito.

Nadie me enseñó a dibujar; sólo recuerdo que llegaron unas personas y nos dijeron que dibujáramos lo que pensábamos; lo que en mis sueños veía o me imaginaba hace como 54 años ya , relató apenas el pasado mes de julio durante un homenaje que la alcaldía de Tenango de Doria le rindió a ella y otras artesanas creadoras de los bordados.

La veterana artesana explicó aquella vez que no se trataba de “dibujar nomás así”, con ocurrencias, los dibujos de los tenangos, sino que para ella y otras artesanas de la región se debía hacer con inspiración, tras un profundo ritual.

Cuando empiezo a dibujar necesito hacer una oración y pedir permiso a Dios; que me dé licencia para que me salga la imagen que me encargaron hacer , contó.

Doña Margarita nació un 15 de agosto de 1942, en la comunidad de San Nicolás, antes llamada Nzes’ni, Lugar de sembrado de sabinos, en lengua hñähñu u otomí, cuna de los mundialmente famosos tenangos.

Junto con Josefina José Tavera, fallecida en mayo de 2020 a los 87 años, y otras artesanas de San Nicolás, se le atribuye la invención y desarrollo de los tenangos. Todas vivieron de forma humilde, con escasos recursos, sin apoyos económicos y logísticos para explotar comercialmente sus productos.

La muerte sorprendió a doña Margarita cinco días antes del Día del Tenango, que se celebra el 8 de abril, cuyos festejos se suspendieron dos años a causa de la pandemia de covid-19 y en esta ocasión volverá a ser presencial.

Las autoridades de Tenango de Doria anunciaron un emotivo homenaje a doña Margarita y a todas las artesanas que han mantenido viva la tradición de elaborar estos bordados, orgullo del estado de Hidalgo y de México en el mundo.