El objetivo es no dejar pendientes, que yo pueda decir misión cumplida y que me pueda jubilar con mi conciencia tranquila, habiendo ayudado en la transformación del país y entregando la estafeta a los que van a llegar, espero, para seguir consolidando la transformación .

Dijo que el país no tenía futuro sin la transformación y ahora estaríamos endeudados, con inflación, más pobreza e ingobernabilidad .

Por eso lamentó que los opositores echen mano no sólo de críticas, sino de majaderías. Si yo no les he hecho nada. De veras que no sé por qué actúan de esa forma .

Subrayó que la preocupación sobre el cambio de trazo del tramo 5 del Tren Maya no es una preocupación vinculada con la eventual afectación al medio ambiente, sino un asunto politiquero .

Lamentó entonces que incluso en las instituciones –como las universidades– haya quienes no están de acuerdo con la transformación del país e incluso también personas dentro de su gobierno. Sí, claro, al interior y afuera , quienes buscaron obstaculizar todo el proceso administrativo del tren.

Mencionó que desde 1975 o 1976 él ya manifestaba su oposición a la tala indiscriminada de caoba en Palenque, Chiapas.

“Entonces, pues no somos iguales. Con todo respeto, yo no soy fifí”, expresó, para enseguida cerrar la mañanera con una melodía de Amaury Pérez, titulada No lo van a impedir.