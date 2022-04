Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 5 de abril de 2022, p. 5

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a los estados a trabajar por la transformación del país, no para promover la consulta de revocación de mandato, él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia , cortó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina aseguró que su funcionario no viaja en una aeronave de la Fuerza Aérea. No, no, no. No debe de ser utilizada para esos fines , aclaró una vez que se difundieron imágenes donde se le observa utilizando un avión militar.

De nueva cuenta criticó con dureza al INE, el juez, (que) no ha actuado con rectitud. Debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía .

Además del secretario de Gobernación, después de la conferencia matutina acudieron a Palacio Nacional para reunirse con el mandatario, la titular de Cultura, Alejandra Frausto, y el empresario Alfonso Romo.

A su salida, Adán Augusto López, con parsimonia, caminó hacia su vehículo y no respondió a las preguntas de los reporteros.

A seis días del ejercicio de revocación de mandato, el Presidente respondió a sus opositores:

Aun cuando falta poco, que se ponga el ejemplo de imparcialidad. Yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que sólo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación; no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente el domingo próximo. Hacen manifestaciones para que la gente no participe, hay campañas y el INE no dice nada. Desde el principio debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio.