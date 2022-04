E

l partido tricolor decidió votar en contra de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, aunque ello no es novedad, porque esa agrupación lleva años en esa tesitura; es decir, en sentido inverso de los intereses nacionales, por mucho que en su declaración de principios pregone y se comprometa a preservar la soberanía del país y el manejo sobre los recursos reservados para el dominio de México . Pero eso sólo está en el papel, porque en los hechos entregó el petróleo, la electricidad y muchos sectores estratégicos más, siempre con la coima por delante y en connivencia con los mercaderes panistas y el pútrido cascarón Chucho-perredista.

Días atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los priístas a no olvidar que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por Lázaro Cárdenas del Río y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¡cómo el PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de López Mateos! ¿En qué se van a convertir? No fue la primera. De hecho, unos días después de enviar su iniciativa de reforma eléctrica al Congreso, en octubre de 2021, el mandatario expuso a los priístas que “aquí ya no hay para dónde hacerse… Ahora van a decidir qué se hace con esta reforma. Nosotros ya cumplimos, porque queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, de la Comisión Federal de Electricidad, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica, que no haya subsidios para las grandes empresas. Pero, además, a ver, que me digan en qué se beneficia el pueblo con las leyes actuales que tienen que ver con el manejo de la industria eléctrica. ¿Qué, no aprendemos de lo que pasa en otros países? Hace falta que se den los cambios en favor de la gente y por eso esta reforma eléctrica”.