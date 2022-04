A

un cuando la situación se ha normalizado en esta administración, que busca ser diferente a las de los tapados y los dedazos del priísmo, no deja de ser anómalo que el Presidente de la República se otorgue la facultad de decidir quién es o puede ser precandidato a sucederlo, cual si esa determinación le correspondiera personalmente a él.

Así ha sucedido en el caso de Adán Augusto López Hernández, a quien se le han juntado las venturas y las desventuras, éstas sobre todo a causa del presunto uso de un avión de la Guardia Nacional para ir a actos partidistas bajo el tenue disfraz de viaje de trabajo y las primeras a partir de su rápida visualización explícita como precandidato a relevar a su paisano, amigo y virtual hermano, quien ayer eludió en su mañanera ir a fondo en el tema del viaje y la nave, aunque la defensa de su secretario de Gobernación no fue tajante, dejándose un razonable margen de maniobra por si algo se llegara a complicar.

Además, López Obrador pretendió quitarle a López Hernández el barniz de precandidato tapado . Señaló que no hay tal y explicó que el secretario de Gobernación no podría tener esas aspiraciones porque le está ayudando en la transformación nacional (Ebrard, por ejemplo, ¿sí puede ser corcholata porque no le ayuda ?). En lo inmediato, es de recordarse que el propio Andrés Manuel llegó a decir que lo dieran por muerto como aspirante presidencial que luego sería.

Lo más importante, sin embargo, reside en el esclarecimiento de su presencia junto a un avión de la Guardia Nacional y si lo usó para viajar a Hermosillo y a Torreón en actos de apoyo a la reforma eléctrica pero, sobre todo y de manera confesa en la capital coahuilense, para promover la participación en el ejercicio revocatorio del próximo 10.

Estos puntos, así como la participación, con uniforme militar, del general Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, en esos actos, son de la máxima trascendencia, incluso en términos de permanencia o no en los cargos y de eficacia republicana en el cumplimiento de sus funciones.