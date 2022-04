E

n el remotísimo caso de que los resultados del conteo de votos del revocatorio le fueran adversos, ¿quién sustituiría al presidente López Obrador? Estamos a unos días del proceso, será el primero en la historia de México, requirió una reforma constitucional y es parte de los 100 compromisos del Presidente. Aparte de los resultados que conoceremos el fin de semana, será recordado por: 1) el INE hizo todo lo posible por sabotearlo, no quisieron los consejeros sacrificar lujos para instalar más casillas, tampoco le hicieron tanta difusión como la publicidad personal que se regala Lorenzo Córdova usando recursos públicos. 2) la oposición no logró armar una bandera más allá de que la revocación está siendo promovida por el Presidente para acrecentar su poder, cuando la idea es que lo promoviera el pueblo en el caso de que quisiera tumbarlo . Curiosamente, este argumento es una contradicción: dicen que el gobierno es un desastre, ¿por qué no aprovechan esta oportunidad para enviar a Andrés Manuel a la quinta de nombre simpático? En el único sondeo confiable, serio y neutral que se conoce, realizado por esta sección y publicado el viernes anterior, 62 por ciento de 2 mil 200 participantes dijo que saldrá a votar, 23 por ciento contestó con un no , a 13 por ciento no le interesa y 2 por ciento está indeciso. Para que el resultado de la revocación sea vinculante, tendrá que contar con la participación de 40% de los mexicanos que están inscritos en lista nominal de electores (92 millones 823 ciudadanos), equivalente a 37 millones de votos. Volviendo a la pregunta inicial, si el resultado le fuera adverso, una posibilidad remota, ¿quién remplazaría a AMLO? ¿Adán Augusto, Arturo Zaldívar, el ambicioso Ricardo Monreal? El último párrafo del artículo 84 de la Constitución ordena: En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional . Es el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna.

Alemania nacionaliza Gazprom

En una acción sin precedente, el gobierno de Alemania tomó el control de la filial rusa Gazprom, para garantizar el suministro de gas. En la práctica es la nacionalización de la empresa, aunque el gobierno alemán trata de suavizar su decisión avisando que sólo durará hasta septiembre. El ministro de Economía y Clima, el verde Robert Habeck, ha ordenado a la Agencia Federal de Redes que asuma el control de Gazprom Germania, lo cual obviamente no ha sido del agrado del presidente Putin. ¿Y si el gobierno mexicano nacionalizara Iberdrola? Se ve tan conciliador y cortés con las empresas extranjeras que quieren apoderarse de todo el mercado eléctrico nacional.