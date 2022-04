En el Colectivo Morena Chilangos sostenemos que es más importante para la ciudadanía (el soberano, el pueblo), en lo social e individual, la figura jurídica –como proceso democrático– revocación de mandato que elección presidencial, por lo siguiente: la revocación es un derecho constitucional de democracia directa, no una elección, sino una decisión, calificación y la satisfacción (o no) de las expectativas de los ciudadanos al Presidente en turno. Esto significa que se le revoque el mandato o que siga en la Presidencia (no elegimos, decidimos).

La actual crisis humana, para la clase trabajadora, significa detener el ecocidio de todas las especies y el planeta; por mucho, es la última llamada a fin de revertir el daño del capitalismo imperialista y lograr la sobrevivencia, literalmente. Por eso al actual gobierno de México le criticamos en fondo y forma, pero sobre todo con propuestas, sustentados en un proyecto de nación. También por eso reiteramos la exigencia de un pacto social, con el debate, discurso y narrativa total incluyente y con el argumento razonado. Una cosa es la oposición dialéctica, la conservadora es pura carcajada del muerto.

Ismael Cano M.

Corrección

Por error inexplicable, como no sea alguna dislexia o deterioro cognitivo de un servidor, en mi artículo de ayer, No todo lo que brilla es López , cambié el nombre del conocido cinefotógrafo Gabriel Figueroa Mateos en Rafael , y el de su hermano Roberto Figueroa en Rodolfo . Pido una disculpa a la familias Figueroa y Mateos, así como a los lectores. Soy el único y apenado responsable de los errores.

Hermann Bellinghausen

Se queja del sistema de cobro del Sacmex

Desde septiembre de 2021, he solicitado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que me cobre de acuerdo con el consumo real y no por estimación los derechos por el suministro del líquido, de la cuenta 2533241057010003 en Coyoacán. La dependencia alega que no tiene personal lecturista por la pandemia, cuando precisamente por ésta el inmueble no tiene uso desde julio de 2021. Además, siguió expidiendo desde agosto hasta diciembre de 2021 recibos bimestrales por 2 mil 267 y, en el bimestre 1/2022 por 2 mil 159 pesos, como si consumiera 37 mil 920 metros cúbicos, que no corresponde ni remotamente a lo consumido. He pedido en la sucursal Coyoacán y en Atención Ciudadana de la alcaldía Benito Juárez que hagan los ajustes necesarios a fin de pagar según lo consumido, para ello presenté fotos del medidor junto con las fechas impresas en los periódicos. Deseo cumplir y realizar los pagos correspondientes a mi consumo. En este sentido, pido al Sacmex que haga los ajustes correspondientes a los bimestres transcurridos y expida nuevos recibos acordes con los consumos reales.

Sergio Trejo Trejo