Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 5 de abril de 2022, p. 25

Monterrey, NL., Ante la crisis hídrica que vive la zona metropolitana de la capital de Nuevo León, ciudadanos y miembros de 21 organizaciones no gubernamentales exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no otorgar ni renovar o extender concesiones de agua en zonas urbanizadas o urbanizables.

Pidieron auditorías a concesiones de pozos a particulares y obligarlos a conectarse a la red de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (Sadm) para que paguen el consumo que realizan, pues muchos de ellos lo hacen con fines de lucro.

Los activistas consideraron una ofensa que mientras la ciudadanía sufre por los recortes de líquido en sus domicilios, los concesionarios tengan agua ilimitada para fines particulares, como negocios o riego de campos de golf. Solicitaron que se transparente la lista de los concesionarios, por ser un tema de interés público.

Entre las agrupaciones que respaldan la solicitud están el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Unidos por El Huajuco, Comité Ecológico Integral, Piensa Verde, Plan San Pedro, Vertebra, Nuevo León Resurge y Evolución Mexicana.

Organizaciones civiles de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México y de América Latina, lo mismo que ciudadanos de estratos económicos medio y bajo, se unieron bajo una causa común: la defensa del agua.

Los activistas acudieron a la delegación de la Conagua para entregar un pliego petitorio de 10 puntos y fueron atendidos por Gabriel Riestra, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del organismo, al que demandaron preservar la calidad de vida de la población, mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales.