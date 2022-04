Alberto Aceves

Martes 5 de abril de 2022

La futura venta del club Querétaro, anunciada en la pasada Asamblea de Dueños de la Liga Mx por los hechos de violencia en el estadio Corregidora, ha despertado interés en varios estados. Los primeros llamados para adquirir el equipo llegaron de oficinas de gobierno, pero directivos de la Liga de Expansión han marcado su oposición a un posible cambio de sede.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expuso en conferencia de prensa que su administración haría todo lo necesario para regresar al Atlético Morelia a Primera División, horas antes del encuentro entre Gallos y el Atlético de San Luis en el estadio Morelos, el 17 de marzo, tras el ve-to de un año del recinto queretano.

Este equipo tendrá que jugar la próxima temporada en otro estadio, quizás con otro nombre, y estamos en pláticas. No adelantamos vísperas. Si el Querétaro quiere jugar todo el año en el estadio Morelos estamos a su disposición. Es un buen paso para volver a traer el futbol de Primera División que se merece Michoacán , declaró Ramírez Bedolla.

La directiva del Atlético Morelia, sin embargo, no prevé un regreso al máximo circuito por la vía administrativa. Para mí lo más importante es ganarlo en la cancha, no quitar una plaza y hacer lo mismo de lo que nos quejamos , señaló el presidente del club, José Luis Higuera, en referencia a la desaparición de Monarcas Morelia por el Mazatlán FC. Tenemos línea directa con el gobernador. De hecho, varios socios son muy cercanos a la administración. Pero comprar una franquicia no es la solución .

En días recientes, el empresario Francisco Orozco, propietario del equipo Dinos de Saltillo en la Liga de Futbol Americano Profesional de México, se reunió con Jorge Hank, dueño de Grupo Caliente, para acordar la compra del Querétaro. Los dos están a la espera de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Comité de Dueños, después de realizar el proce-so de auditoría, aprueben el cambio de derechos.