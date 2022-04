Para Rafael Baca los resultados no marcan ninguna tendencia. Estamos conscientes de lo que han sido los partidos recientes contra Pumas, pero eso ya quedó atrás y se demostró hace unas jornadas. Lo más importante es la ida en Ciudad Universitaria. Tenemos que hacer un buen papel, porque es un rival que tiene cualidades , mencionó el mediocampista.

Por otro lado, la confianza del técnico de Pumas, Andrés Lillini, no sólo se basa en la remontada del Guardianes 2020, sino también en lo que pasó en la última jornada del Apertura 2021, cuando su equipo caía por 1-3 al descanso y dio vuelta al marcador (4-3) para alcanzar el repechaje.

Ojalá que ya no sean partidos de goles, porque si no me voy a morir del corazón (risas). Vamos a poner toda la carne en el asador. Ganar es nuestro objetivo, pero sin sufrir , bromeó el argentino, consciente de que el gol como visitante puede definir la serie ante un eventual empate global en el partido de vuelta (12 de abril, en el estadio Azteca).

Los felinos, ubicados en el puesto nueve del Clausura 2022 con 15 puntos, avanzaron hasta esta instancia tras eliminar al Deportivo Saprissa de Costa Rica (6-3) en los octavos de final e imponerse al New England Revolution en cuartos, recuperándose de un déficit de 3-0 y ganando por penales 4-3.