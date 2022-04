Fabiola Palapa Quijas

Con un enfoque más fresco, nuevos colores y dinámicas, pero siempre con gran swing, el cuarteto integrado por Bepi D’Amato, Tony y Pietro Pancella, y Bruno Marcozzi se presentará mañana con el concierto Gershwin, Bacharach y Vice-versa, en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El director del Instituto Italiano de Cultura (IIC) de la Ciudad de México, Gianni Vinciguerra, expresó que el jazz italiano tiene una larga tradición. Es un invernadero de talentos jazzísticos, músicos que han dedicado toda su carrera a explorar este género; entre ellos contamos con verdaderas estrellas del jazz a escala internacional .

Enfatizó que D’Amato y Tony Pancella “son dos de los músicos más destacados del panorama internacional; tocan juntos desde hace más de 40 años y se han exhibido en los teatros y en las salas de conciertos más prestigiadas del mundo.

“No hace falta mencionar que el clarinetista Bepi D’Amato es uno de los pocos músicos de jazz que han tocado como solistas en el Carnegie Hall de Nueva York; tal vez es el único jazzista italiano en haber actuado como solista en esa sala. Para nosotros, promover el jazz italiano es un gusto, un placer; también queremos dar a conocer a esos talentos en México.”

Gianni Vinciguerra indicó que los músicos tienen una visión bastante polirrítmica y menos tradicional; añadió que explorarán un programa dedicado a los clásicos del jazz estadunidense. “Tocarán piezas a partir de Gershwin para llegar hasta Bacharach.

“Es un homenaje a los clásicos jazzísticos estadunidenses, así que explorarán los clásicos de esa tradición con un enfoque rítmico más fresco con nuevos colores, nuevas dinámicas, pero manteniendo siempre un gran swing, porque a ellos les gusta subrayar que no hay música si no hay swing, como decía Duke Ellington y su famosa canción It don’t Mean a Thing (If It ain’t Got that Swing). Ellos mismos lo dicen en sus entrevistas.”