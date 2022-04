Nada viene del latín nacer es un acercamiento a un proceso de creación, donde la instalación y el laboratorio de investigación toman un lugar primordial en la experiencia. La pieza transita por el vacío de existir, el sinsentido de la vida y la no pertenencia como identidad.

Expresó que de Alejandra Pizarnik y Anne Sexton le atrapó la brutalidad que tienen al momento de hablar del dolor. Las tres son suicidas; esta decisión tan tajante de terminar su vida por mano propia también es algo que da un poder muy particular a sus palabras .

“A partir de su experiencia de vida y de sus palabras de poetas, nos decantamos en hacer entre los tres una escritura libre y después lo que sucede no es una puesta en escena, sino una experiencia para nosotros y el público, porque tocamos los límites de lo escénico y lo performático.”

“La pieza tiene un inicio muy particular, pero no cuenta con un final del todo planteado. Estamos trabajando con materias que se desenvuelven de manera distinta, y hay un ejercicio importante con lo performático y el uso de diferentes materiales que no son del todo dominantes.”

En la pieza también retoman la obra de la escritora Clarice Lispector, ya que les interesó la forma en la que ella habla de la no pertenencia. Todo el juego que planteamos dentro del proyecto está muy anclado en la búsqueda de identidad del ser .

Olvera comparte que en su propuesta de instalación escénica no existe una narrativa porque se construyó a partir de los estados emocionales de las autoras.

La pertenencia es algo muy importante en las preguntas que nos planteamos en el proceso creativo y hacerlo a partir de la poesía fue un ejercicio interesante, porque al menos como lo vivimos en la pieza no tiene que ver con la racionalidad ni la comprensión, sino como un ataque a la emoción.

Con esta pieza, La Corte de los Milagros celebra 10 años de su fundación, cuyo trabajo se ha enfocado en “no decir verdades, sino hacer preguntas y que cada quien conteste como le venga dando la vida.

Siempre nos ha interesado hablar de lo oscuro de la existencia, de la miseria humana, de lo que regularmente le volteamos la cara.

Nada viene del latín nacer se presenta los domingos de abril a las 18 horas en formato presencial y virtual en el Centro Cultural El Hormiguero (Gabriel Mancera 1539, colonia Del Valle). Los boletos se pueden adquirir en www.boletopolis.com o en taquilla.