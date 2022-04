La descripción viene a cuento porque cada diez años se celebra el censo de población y una de sus más importantes consecuencias es que se toma como referencia para la integración de los distritos electorales. Lo importante en esta ocasión es que el anuncio de sus resultados se hizo unos meses antes de las elecciones en las que estarán en juego la Cámara de Representantes en su totalidad y un tercio del Senado. De su conformación dependerá si el presidente Biden tendrá posibilidades de sacar adelante sus propuestas de gobierno. Si los demócratas pierden una de las dos cámaras, le será muy difícil, pero no imposible, que se aprueben previsiblemente con algunas modificaciones. No obstante, de perder ambas cámaras, el gobierno demócrata de Biden quedará a merced de la forma en que la oposición republicana decida la dirección que el país tomará.

na de las peculiaridades del sistema político estadunidense es que la elección de su presidente se hace mediante una fórmula llamada Colegio Electoral y no por votación directa y universal, como se hace en muchas naciones, una de ellas México. El Colegio Electoral se integra por el número de votos electorales según el número de ciudadanos que vive en el estado y tiene tantos votos electorales como el número de distritos, más los dos votos que corresponden a los senadores de cada estado.

En esta ocasión, varias circunstancias influyeron para que el censo fuera más impreciso de lo que normalmente es y, por lo tanto, en la manera en que se construyó el mapa electoral para los próximos 10 años. El censo se efectuó durante el año 2020, pero debido a la pandemia, la tabulación y la revisión necesaria para corregir inconsistencias no se realizaron, entre otras cosas debido a que el presidente Trump no autorizó que se extendiera el tiempo necesario para llevarlo a cabo. Una de las inconsistencias es que, a diferencia de otros censos, esta vez, desde que se efectuó el conteo hasta que se tabularon sus resultados, por lo menos un millón de ciudadanos murieron precisamente a causa del covid-19, lo que evidentemente impactó en la formación de los distritos.

A final de cuentas, lo más sorprendente es que el conteo final de distritos arrojó un empate virtual: 218 distritos electorales para los demócratas y 216 para los republicanos (The Daily- The New York Times). Sin embargo, lo que en última instancia inclinará la balanza en la formación del Congreso en las elecciones de noviembre es la forma en que en muchos estados el Partido Republicano rescribió las normas para votar. Aprovecharon su mayoría para establecer medidas draconianas que coartan el derecho a votar, principalmente de las minorías y los sectores más pobres. Entre ellas: la restricción en el horario de votación, lo que en última instancia incide en quienes trabajan largas horas o dos turnos; limitación en el número de urnas en los barrios en los que vive la población de menores recursos; exigencia en presentar más de una identificación a la hora de votar, y supresión en las facilidades para votar por correo.

La preocupación del Partido Demócrata no es menor ante el temor de perder las elecciones por estas restricciones y debido a sus propias contradicciones sobre su mensaje de campaña.