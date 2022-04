E

n este zarandeado cuan pandémico planeta cada uno habla de la feria según le va, y mientras en Europa ya no sienten lo duro sino lo tupido por el constante incremento de los precios en energéticos, los países productores de petróleo y gas sólo escuchan el tintineo de sus respectivas cajas registradoras y suman los ingresos extraordinarios generados por las sanciones que el mundo libre ha impuesto a Rusia tras la guerra en Ucrania.

Como era previsible, el conflicto bélico ha impulsado dichos precios a niveles que, en grado sumo, complican el de por sí enredado comportamiento económico europeo, al tiempo que exprimen los bolsillos de los consumidores, quienes de sus gobiernos, que no atan ni desatan, sólo reciben consejos para que bajen el termostato , se bañen con agua fría, recurran a la bicicleta para transportarse, coman de lata para no utilizar gas y cosas por el estilo. ¡Y eso que los rusos no han cerrado la llave!, aunque ahora cobran en rublos. Al mismo tiempo, los malos de la película tienen mercado suficiente para colocar su producción.Contrario a lo que sucede en otras latitudes, en México el aumento de los precios petroleros genera sustanciales ingresos extraordinarios, y el gobierno ya echó cuentas: cuando comenzó la guerra en Ucrania el barril mexicano de exportación cotizaba en 85.55 dólares; una semana después, se vendía a 110.02. Con altibajos, la cotización va en torno a 100 dólares (el viernes pasado cerró la semana en 97.25).

De las exportaciones de crudo mexicano únicamente 7.5 por ciento terminan en el mercado europeo (74 por ciento a Estados Unidos y 18.5 al Lejano Oriente), pero el precio del barril aplica a todos los compradores, con algunas excepciones, y en cualquier caso el incremento beneficia a las finanzas nacionales, amén de que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, contrario a lo que sucede en el viejo continente, aquí hay gas suficiente .