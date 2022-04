L

a tentativa de manifestación copiosa contra el ejercicio de revocación de mandato presidencial fue enfrentada con fuerza numérica y declarativa, incluso con exceso, por Morena, sus aliados y personajes del gobierno federal y de algunos estatales.

Hubo marchas de los contrarios al presidente López Obrador en varias ciudades, y particularmente en la de México, pero no correspondieron a las expectativas masivas de sus organizadores y participantes. Por más esfuerzos retóricos que hacen, no logran superar la contradicción original de impulsar que no se aproveche un ejercicio que de manera constitucional permitiría deponer al mandatario federal.

Su lema, Terminas y te vas (TyTV), es un monumento a la insustancialidad política: reconocen que no tienen fuerza para oponerse al habitante de Palacio Nacional y que no hay la irritación social contra él que esos opositores proclaman con tremendismo. Ese programa y proclama, TyTV, pretende asumir como triunfo que el Presidente se vaya a su casa cuando termine su periodo constitucional; sería, pues, un simple cumplimiento de calendario. Se colocan, además, en una hipótesis que en las urnas les podría ser cobrada: si AMLO es tan malo, todo un peligro institucional, ¿por qué sus opositores prefieren abstenerse de usar un mecanismo institucional y le dejan el camino libre hasta 2024?

En realidad, lo más importante de este fin de semana estuvo en los terrenos de Morena. A tal grado que el propio secretario de Gobernación, usualmente prudente, se mostró como orador de partido en actos en Hermosillo y Torreón, con frases claras de convocatoria a participar en el revocatorio del próximo domingo e incluso descalificaciones directas a la actual plantilla directiva del Instituto Nacional Electoral.

No fue el único elemento preocupante: fue presentado cuando menos en la asamblea morenista de Torreón el general que dirige la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, según varios videos hasta ahora no desmentidos. Además de Adán Augusto Hernández, quien parece estar decidido a asumirse ya como uno más de los precandidatos presidenciales punteros, y del jefe de la Guardia Nacional, estuvo en Coahuila el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien solicitó días atrás permiso a su cargo para promover el revocatorio en el estado al que, además, aspira a gobernar a nombre de Morena.