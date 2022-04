A

l terminar la reunión maratónica con John Kerry, el embajador Ken Salazar y los empresarios que los acompañaron, nuestros compañeros reporteros los entrevistaron y dijeron que sería el presidente López Obrador quien daría a conocer los resultados con detalle al día siguiente. López Obrador escribió esa misma tarde este tuit: Nos reunimos con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el embajador Ken Salazar y un grupo de empresarios estadunidenses. Considero que fue un encuentro amistoso, necesario y benéfico . Sólo que no respetó Kerry el acuerdo y dio una entrevista a un diario de los que atacan un día sí y otro no a Andrés Manuel, y soltó datos como que habían convenido en crear una comisión para dar seguimiento a la reforma eléctrica en el Congreso. Al día siguiente, López Obrador les corrigió la plana: la reforma va. Se están tardando en entender –este comentario ya es mío– que México no es tierra de pastoreo. ¿Y la comisión? ¿Cuál?

Precios estables de combustibles

Siempre que la gasolina y el diésel son más baratos del lado mexicano que del americano de la frontera, crecen las ventas de nuestras gasolineras porque vienen muchos gringos a llenar el tanque del automóvil, inclusive a llevar bidones llenos, a fin de aprovechar los precios. La Secretaría de Hacienda informó ayer que ratifica el compromiso de mantener el precio de la gasolina estable y en una senda que sólo se actualice por el ritmo de la inflación. Para ello, no sólo se ha activado la totalidad del estímulo sobre el IEPS de combustibles, sino también un incentivo adicional que será acreditado contra el ISR o el IVA, a fin de apoyar la economía de los hogares y evitar incrementos en los costos del transporte de mercancías en nuestro país. Muy bien, secretario Ramírez de la O. Quitar el subsidio a las familias y empresas de la frontera hubiera sido discriminatorio.

Rublos

El rublo se ha da devaluado a partir de que Rusia fue excluida del esquema Swift que permite y regula las transferencias de monedas. De ahí que el presidente Putin insista en que le paguen el petróleo y el gas en rublos, el efecto sería que la moneda se revaluaría. Se llegó al acuerdo de que el banco fulano abrirá dos cuentas: una en dólares y euros para recibir pagos, los convertirá y pagará en rublos. En México estamos viendo un fenómeno más o menos parecido. Los especuladores que vendieron sus pesos cuando bajaron las tasas de interés y provocaron que se devaluara hasta cerca de 22 por dólar, ahora que las tasas van para arriba de nuevo están volviendo a comprar pesos y la cotización se fortaleció a 19 y fracción.