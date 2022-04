Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 4 de abril de 2022, p. 27

El 10 de abril, día de la consulta sobre la revocación del mandato presidencial, el partido Morena en la Ciudad de México desplegará un operativo en todas las alcaldías para supervisar la instalación de casillas.

El objetivo es garantizar que las 4 mil 810 sedes de recepción del voto en la capital se instalen para que la ciudadanía pueda participar, en caso contrario se harán las denuncias correspondientes, advirtió el líder local de ese partido, Tomás Pliego.

En la consulta para llamar a juicio a los ex presidentes hubo casillas que empezaron a operar a las 12 o una de la tarde porque no llegaron funcionarios, porque no se aprobó la sustitución o cambio de funcionarios y otras razones verdaderamente incomprensibles, y no queremos que suceda en la consulta sobre la revocación de mandato. Por eso vamos a tener presencia de nuestros representantes de casillas; habrá ciudadanos e integrantes de nuestro movimiento para vigilar que se instalen las casillas y vamos a denunciar en caso de incumplimiento por la no instalación o instalación tardía .

En conferencia de prensa, reveló que mientras Morena registró a todos sus representantes propietarios y suplentes de casillas, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) no registraron a ninguno, y Acción Nacional 10.4 por ciento del total de 10 mil, quienes se concentrarán en las alcaldías que gobiernan: Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.