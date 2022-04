L

a política exterior de Estados Unidos de principios del siglo XX, llamada del gran garrote ( Big Stick), no ha desaparecido ni sufrido cambios. En la actualidad, la política exterior de este país multiinvasor cuenta con métodos nada diplomáticos, con los resultados de siempre: invasiones, sometimiento económico, contratos ventajosos de comprade recursos naturales, organización de guerras y la aparente defensa de causas por la democracia y libertad.

Han pasado más de 120 años desde que el presidente Theodore Roosevelt adoptó la consigna originada en África occidental, para negociar habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos . El principio rector de su relación con las naciones que signifiquen un beneficio para Estados Unidos, sería bajo esta política a partir de entonces.

La fórmula del gran garrote le ha funcionado por igual tanto a republicanos como a demócratas, hasta ahora. Pero la correlación de fuerzas y las circunstancias cambian y por eso, en nuestra opinión, el presidente Joe Biden tendrá que ser flexible y consciente con quien, hasta el momento, es la salida más segura: el gobierno y el petróleo de Venezuela.

Por supuesto, en el caso de que el mandatario bolivariano Nicolás Maduro acepte la propuesta de Biden y, por otra parte, si las exigencias del presidente de Venezuela son aceptadas, la técnica del gran garrote empezará a formar parte de un pasado de oprobio. Por lo menos, eso esperamos por el bien de la colaboración entre los países americanos. Ya sea en las áreas científica, ambiental, política, relaciones comerciales, culturales y sociales, etcétera.

Incontables naciones, incluyendo México, han tenido que someterse, voluntariamente o no, a la retrasada política bélica estadunidense. El servilismo y complicidad de mandatarios de los sexenios priístas y panistas –hasta 2018– fortalecieron la política del garrote.

Los beneficios de la transformación del petróleo deben beneficiar a la población y no a las grandes compañías acaparadoras del hidrocarburo de ningún país.

Las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos se han establecido básicamente en torno al petróleo. No olvidar que la instalación de las refinerías Citgo, filiales de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en territorio estadunidense, atrajo ganancias para ambas naciones. No es necesario, amenazar de invasión y de ataques armados para justificar el acaparamiento o mejor dicho el robo de este recurso natural no renovable.