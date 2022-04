Carolina Gómez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 3 de abril de 2022, p. 8

Un añejo debate feminista se reavivó en semanas recientes por la inclusión de mujeres transgénero en categorías deportivas femeninas y por un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre sexo y género. Para ciertos sectores feministas, las mujeres trans son diferentes a quienes nacieron con genitales femeninos, y señalan que la inclusión de este sector desdibuja sus luchas históricas. En contraparte, las trans aseguran que es un discurso de odio que perpetúa la violencia en su contra.

Las posturas al parecer son irreconciliables. Esta semana, en la que se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, organizaciones de este grupo criticaron que en una universidad pública como la UNAM se debatan temas que contribuyen al discurso transfóbico, el cual no se queda en palabras, sino que se traduce en más discriminación y asesinatos de mujeres trans.

Aparte, Ana Elena Contreras, integrante del Frente Nacional Feminista Abolicionista, explicó a La Jornada que “no es que no estemos reconociendo su identidad; lo que no queremos es que colonicen nuestras agendas, porque con ello lo que hacen es borrarnos. No queremos ser mencionadas como mujeres cis (aquellas cuya biología coincide con su género), porque esa es una categoría que ellas (las trans) inventan para diferenciarse de las mujeres biológicas”.

Detalla como ejemplo de borrar a las mujeres decir personas menstruantes o personas gestantes . Lo correcto sería mujeres que menstrúan o mujeres embarazadas .

¿Quién borra a quién?

Waquel Drullard, de AFROntera Colectiva, señaló a este medio que “el borrado de las mujeres no existe; deberíamos preguntarnos quién borra a quién, cuáles son las vidas arrebatadas con los transfeminicidios. México es el segundo país con más transfeminicidios. Si alguien está borrando a alguien son las feministas radicales: son blancas colono-descendientes que niegan la autonomía y los derechos de las personas no binarias y las mujeres y hombres trans”.