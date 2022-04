Óscar Camps es el ciudadano catalán que fundó en 2015 la organización Proactiva Open Arms. La idea nació cuando vio por la televisión la imagen de un niño sirio que murió en su intento por llegar a suelo europeo por mar. Fue una gráfica que sacudió las conciencias de Occidente. Él decidió hacer algo, con un barco que tenía y que habilitó para recorrer el mediterráneo en busca de navíos a la deriva y en peligro de ser tragadas por el mar.

Se calcula que desde entonces han salvado a 60 mil personas y su visión de lo que ocurre ahora es similar a la de Okba: Como ciudadanía, tenemos que exigir que se cumplan los derechos humanos y asumir la parte de culpa que nos corresponde. La guerra en Ucrania ha evidenciado que Europa sí tiene la capacidad de acoger a refugiados de guerra: En un mes, el continente ha acogido a 3 o 4 millones de personas. Así que resulta que la solidaridad, la empatía y la humanidad es algo intrínseco de la ciudadanía, cuando no interviene el discurso que trata de intoxicar .

Lamentó que no haya las mismas vías legales y seguras de las que disponen los ucranios para los refugiados del resto de conflictos armados que hay en el mundo actualmente. Y en el mar es mucho más difícil, no existen rutas seguras y legales y no se puede acceder a ese derecho universal que es de todos. Llevamos denunciando esta situación desde hace seis o siete años. Intentaríamos hacer lo mismo en avión en el resto de conflictos armados que hay en el mundo, pero no todos tienen acceso a ese derecho; lamentablemente; y así están las cosas .

Camps denunció también la doble moral que se desnuda en situaciones así, pues España por un lado sigue practicando lo que llaman devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos, que es la entrega en la frontera de migrantes detenidos por la policía y que ni siquiera reciben un trato amparado por la justicia ni se revisan sus casos uno a uno, sobre todo cuando entre ellos hay muchos que huyen precisamente de las guerras, como las de Siria o Yemen.

Deberíamos convocar a todos los países a que hicieran frente a esta situación. No hablamos de una crisis migratoria sino de solidaridad y no es una guerra convencional, sino contra los derechos humanos. Es una guerra silenciosa que nos está afectando a todos , añadió Camps.

Helena Maleno, una activista de derechos humanos de los migrantes, quien ha trabajado en el terreno sobre todo en la frontera con Marruecos, afirmó que no se deberían crear refugiados de primera y de segunda, pero lo cierto es que se da un trato diferente a quienes huyen de violencias allende la frontera sur, frente a los refugiados de la guerra de Ucrania con los que ha habido buenas prácticas, tanto mediáticas como administrativas .