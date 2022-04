En un concierto al aire libre se presentará Broadway In The Park, donde lucirán su voz intérpretes del teatro musical nacional y extranjero.

▲ Por la parte mexicana, Susana Zabaleta lucirá su arte vocal, entre otros participantes. Foto Roberto García Ortiz

Se vivirá una experiencia inolvidable , asegura.

Así, se presentará por primera vez la unión entre Nueva York y México con Carmen Sarahí (Anita la Huerfanita, Frozen I y II); Nia Drummond (American Idol, ganadora del Grammy); Génesis Collado (Reefer Madness, and Mary & Max); Diego Medel (Jesucristo Superestrella); Héctor Berzunza (Casi normales, Mañana); Alice Ripley (American Psycho, Los Miserables), María Penella (Ana Frank, Anita, la Huerfanita), Rocío Banquells (Vaselina, Evita) y Susana Zabaleta (The Prom, El hombre de La Mancha).

Entre los números destacan canciones como Seasons of Love de Rent; Medley Les Miserables, de Les Misérables; Don’t Rain On My Parade, de Funny Girl; Cabaret, de la obra homónima, y Somewhere Over The Rainbow, de El mago de Oz. Los boletos están a la venta a través de Boletia.