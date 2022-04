Rocío González Alvarado y De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 3 de abril de 2022, p. 25

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que “las campañas negras no abonan a la democracia”, luego de denunciar que en días recientes se ha repartido un periódico en varias alcaldías en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la consulta para la revocación de mandato.

Durante la instalación del gabinete de agua en la alcaldía Miguel Hidalgo, señaló que en otros casos la Secretaría de Gobierno ha tenido que intervenir porque se han negado permisos para ocupar lugares públicos para realizar asambleas, lo que se ha resuelto, pero enfatizó que es importante que haya colaboración y se abra camino a la democracia.

Afirmó que cerrar los espacios para la participación ciudadana y la expresión pública tampoco ayuda a la democracia. Lo que nosotros queremos es que se conozca el ejercicio y que la gente participe por lo que significa históricamente, por primera vez, una consulta de revocación de mandato de un Presidente .