unto con la invasión rusa a Ucrania la clásica comparación a Hitler está de vuelta y hoy −después de Donald Trump y varios otros nuevos autoritarios o posfascistas− Vladimir Putin es el principal ejemplo y objeto de la llamada Ley de Godwin. No es que una analogía así no sea −en un contexto dado− válida o no tenga nada que decirnos sobre el presente (y sobre el pasado). Pero a la hora de presentar pocas evidencias y ocultar diferencias de contextos no hace un buen análisis y gravita hacia la posverdad y la poshistoria. Tildar a Putin de Hitler sólo porque igual que él, bajo las falsas pretensiones, invadió a un país vecino −la lista de políticos, columnistas e intelectuales que lo han hecho en el último mes es interminable− como si ningún otro dirigente en la historia hubiera hecho una cosa semejante (¡vamos!), es crear mundos paralelos, trivializar los hechos históricos y destruir conceptos y referencias que nos ayudan hacer el sentido del mundo en que vivimos (una confusión y una política deliberada de la que es acusado a menudo el propio Putin y muchos otros nuevos autoritarios ).

Hace varios años Slavoj Zizek notó que el concepto del fascismo −a raíz de su sobreuso en contexto del auge global de la extrema derecha y falta de su debida historización− se volvió una palabra vacía usada cada vez que algo peligroso aparecía en la escena política, pero de lo que carecíamos el propio entendimiento , perdiendo finalmente el significado y sirviendo hoy únicamente para denominar a algo de no nos gusta . Con la figura de Hitler ocurre algo parecido. La doxa de por sí siempre tiende a patologizar y personalizar el mal, siendo incapaz de explicar los acontecimientos −p.ej. la guerra en Ucrania− si no es en clave de un individuo o su sicología (el marxismo, por el contrario, siempre enfatiza la importancia del contexto y de acciones e inacciones de diferentes actores, véase: Ernest Mandel). Hoy parece que no hay límites para este tipo de paralelas respecto a Putin por más absurdas o históricamente infundado sean −aun siendo él claramente responsable por esta invasión criminal− y por más que este tipo de demonización, como igualmente apuntaba Zizek, sirve sobre todo para evitar mirarnos también a nosotros −el Occidente, sus valores , etcétera, junto con nuestras acciones e inacciones− con algo de crítica ( la única manera en la que realmente podríamos resistir a Putin ).