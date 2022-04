Laura Poy y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de abril de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la creación del centro nacional de identificación humana va a ayudar mucho en la búsqueda de desaparecidos , pues se contará con tecnología y todos los avances científicos.

En conferencia matutina en Palacio Nacional también reiteró que en su gobierno hay cero impunidad , pues no se permitirá que nadie viole la ley ni que se aplique la política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no corrupción ni impunidad, sea quien sea, puede ser un familiar cercano o lejano .

El mandatario federal aseguró que para ser opositor se necesita tener autoridad moral. Un corrupto está muy difícil que pueda enfrentase a un gobierno, lo hacen polvo. He resistido porque tengo honestidad y por eso he salido muchas veces de la calumnia ileso, y vaya que se han lanzado fuerte y no han podido .

Sostuvo que no dejará de denunciar los actos de cinismo de quienes se quieren situar como jueces. “No voy a dejar pasar esto, y no es por rencor, es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer públicos estos temas (…) hay que seguir ventilando cualquier asunto de corrupción, trátese de quien se trate.