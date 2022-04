S

i el gobierno estadunidense –cuyo enviado llegó a México en calidad de cabildero de las grandes firmas energéticas de su país, con el pretexto del analizar el cambio climático – y los empresarios nacionales –que un día sí y el siguiente también lloran y exigen protección de la Casa Blanca– saben contar, pues que no cuenten con más permisos de explotación en el sector nacional de la energía. Así de nítido, así de puntual.

En una reunión que se prolongó por cinco horas, el presidente López Obrador dijo al citado enviado, John Kerry, que “las nuevas solicitudes o permisos en trámite no se otorgarán –así de claro–, porque queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad –también claro–, es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación”.

Eso sí, “se respetarán los permisos de importación que se entregaron a cinco petroleras para introducir combustible –esto fue en el sexenio anterior– bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando” (las beneficiarias fueron Exxon, Valero, Shell, Tesoro, Koch), y “las mismas condiciones se aplicarán a todas las terminales de combustible que cuenten con los permisos para su operación e inicialmente se retirarán denuncias y se levantarán las clausuras existentes, como gesto de buena voluntad. No obstante, si hay actos de reincidencia vinculados al huachicol –porque por eso se han clausurado las terminales y por el contrabando–, el mal uso de permisos, se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso. En los casos en que se hayan construido terminales sin permisos de las autoridades mexicanas -–imagínense hasta dónde estaban, hasta dónde llegaban, construir terminales sin permiso; cuando hablo de que México ya no es tierra de conquista a esto me refiero–, sólo podrá ofrecerse como opción el que Pemex, previo avalúo y en caso de necesidad, adquiera dichas instalaciones”.