Señaló además que la tarde de este viernes, durante la sesión del 13 concejo distrital se resolvió también no realizar las elecciones en Honduras de la Sierra. Rodríguez Miranda dijo que a través de un escrito, las comunidades Cerro Perote, Ángel Juárez, La Cascada , Vega de Juárez, se manifestaron desde el año pasado porque no querían elecciones y no habían permitido la instalación de las casillas”.

Añadió que es triste y lamentable , pero se sabe cada semana de una nota roja de la región ; y a pesar de que se realizaron trabajos y preparativos electorales, durante este tiempo no se pudieron integrar 35 casillas en diversas localidades de esa demarcación.

Puntualizó que por ello no se había podido realizar el trabajo de campo requerido en esos poblados, aunque sí en el resto del municipio; pero el jueves pobladores de diferentes ejidos de Honduras de la Sierra acudieron a las autoridades electorales y dijeron que no querían hechos de violencia, que tenían temor y que ante esta situación pedían que no se realizarán las votaciones .

El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, calificó como triste, lamentable y doloroso la cancelación de las dos elecciones.

Explicó que la determinación no es por un capricho, ni porque las autoridades electorales no realicen su trabajo , sino porque en función de los hechos y de acuerdo a dictámenes de las instancias de seguridad del estado no hay condiciones para asegurar el desarrollo de la jornada de manera libre, pacífica sin exponer la integridad de las personas .