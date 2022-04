Por su parte, Alberto López Morales, quien se identificó como presidente del Consejo de Vigilancia de la cooperativa, elegido en la asamblea del 26 de agosto de 2020, responsabilizó a Velázquez Rangel y a Marín Gutiérrez de lo que le pase a los socios que decidieron no integrarse al nuevo modelo que encabezan.

Nosotros no compartimos la violencia ni el derramamiento de sangre, pero, si esta situación no la atienden los entes judiciales, vamos a tener serios problemas. Ellos serían los responsables de lo que suceda. La planta de Hidalgo, que tenemos en posesión los socios electos, no se les va a entregar. Lo digo bien claro. Nuestro grupo está fuerte y quiere continuar con la gestión cooperativa , concluyó.