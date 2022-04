Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 2 de abril de 2022, p. 4

El escritor y periodista Carlos Monsiváis (1938-2010) aseguraba que Lucero Isaac (1936) era la mujer más inteligente que había conocido. La bailarina, escenógrafa, directora de arte cinematográfico y artista le contestaba: Me has condenado al silencio para no contradecirte . Estas palabras fueron recordadas por la historiadora del arte Elisa Lozano en la presentación de su libro Lucero Isaac: Mujer de todos los espacios (Vestalia Ediciones, 2022), con la que la editorial inicia la nueva colección Fotograma.

En el acto, efectuado en el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, recinto que resguarda el acervo del caricaturista y cineasta Alberto Isaac, esposo de la también fotógrafa, Lozano leyó un breve texto del cronista: “Lucero Isaac, mujer brillante, sagaz, felizmente malévola, dotada para el baile, las cajas artísticas y la creación de atmósferas cálidas, enormemente divertidas.

En su casa de General Zuazua, en Tacubaya, arreglada con gusto formidable, Lucero era incesante: ponía la pieza con su nombre que le compuso Cal Tjader, la bailaba con inmenso estilo, relataba con gozo vitriólico una cena burguesa reciente, explicaba por qué el destino obligaba a determinadas personas a elegir la ropa más inadecuada (mi caso), según repetía con descripciones exactas.