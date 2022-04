César Arellano y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 1º de abril de 2022, p. 12

El segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito resolvió que carece de facultades para pronunciarse en el juicio de amparo que interpuso Miguel Ángel Félix Gallardo con el fin de disminuir la condena de 40 años de cárcel por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, que se le impuso en 2003, ya que corresponde a un juez de ejecución de penas determinar si procede la sustitución de sentencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó previamente revisar el recurso, por lo que quedó firme la sentencia dictada en contra del fundador del cártel de Guadalajara.

Es la segunda ocasión en menos de un mes que el máximo tribunal rechaza una petición de Félix Gallardo, pues apenas el pasado 4 de marzo declinó atraer otro amparo con el cual solicitaba que se le otorgara la prisión domiciliaria en razón de su edad (76 años) y en atención también a que padece varias enfermedades.

En el caso más reciente, el ex capo pedía a la SCJN atraer el amparo directo en revisión 1057/2022, que fue fallado en su contra en el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.