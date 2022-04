Pidió al mandatario que si tiene datos o información de que el secretario no participó que nos diga. Es importante que el Presidente no esté protegiendo a funcionarios, por eso pedimos que se le indague, que se abran más líneas de investigación .

La reunión, insistió Melitón Ortega, “es urgente porque hay muchas diferencias y dudas que tenemos que plantearle, y preguntarle por qué no han entregado todos los expedientes, y por qué al gobierno lo desobedecen las instituciones, no le hacen caso; además, la información ‘dura’ de lo que se mantiene en reserva se está ocultando”.