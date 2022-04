El ciudadano Ordaz Coppel no acató la resolución del Consejo Político Nacional y aceptó desempeñar un cargo en la administración pública federal por parte de un gobierno emanado de un partido político antagónico al Revolucionario Institucional y con el que no se tiene convenio de coalición , destacó.

En sesión, el pleno de la comisión decidió expulsar al ex gobernador de Sinaloa por haber incurrido en actos de indisciplina grave contra las determinaciones del Consejo Político Nacional (CPN), como lo señala el artículo 250 de su estatuto.

En octubre pasado, el CPN rechazó la solicitud de permiso del ex mandatario local para colaborar con el gobierno federal de Morena. En esa ocasión, puntualizó que no permitiría la división de la alianza Va por México, integrada junto con PAN y PRD.

Quirino Ordaz no es el único priísta que se ha incorporado al actual gobierno como diplomático, también se encuentra la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, quien fue nombrada cónsul en Barcelona, y el ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa, designado embajador en República Dominicana.