▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los precursores de drogas llegan a los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Mazatlán a solicitud de laboratorios que no existen . Foto Guillermo Sologuren

En su intervención, elevó el volúmen de su voz porque en el Salón Tesorería se escuchaba el megáfono de una ruidosa manifestación de profesores afuera de Palacio Nacional. Recordó que en su administración hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la mariguana; sin embargo, no hemos todavía alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad .

Por su parte, López Obrador aseguró que está comprometido a buscar opciones y alternativas a los jóvenes con el fin de que tengan oportunidades para ser felices de otra forma ; no obstante, aceptó la gravedad del fenómeno, por esto tenemos mucha violencia. En nuestro país 75 por ciento de los homicidios tienen que ver con este comercio. Si ayer perdieron la vida, como desgraciadamente sucedió, 91 personas, hubo 91 homicidios, 75 por ciento está vinculado al crimen organizado, de confrontación de bandas por esta situación .

En el gobierno no queremos más incremento en el consumo de drogas entre la juventud. Por la producción y tráfico tenemos mucha violencia: ayer perdieron la vida 91 personas, y 75 por ciento de esos casos está vinculado al crimen organizado por la confrontación entre bandas , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detener el consumo

Y no hay consenso porque sigue habiendo muchos daños. El más doloroso es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas. Todavía estamos esperando los resultados de una encuesta. Porque nosotros buscamos que no aumente el consumo, por eso también tratamos estos asuntos así abiertamente porque si no todo se maneja en series de Netflix, en las que hasta se pintan mundos color de rosa, bandas de delincuentes de narcotraficantes con actores, hombres, mujeres guapas, residencias, carros último modelo, alhajas, ropas de marca, poder, de cómo someten a autoridades y ese mundo.

Así habló de las distorsiones que existe en el tráfico de los precursores para elaborar drogas sintéticas en los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Mazatlán: toda esa droga sintética llega encubierta con solicitudes de laboratorios que supuestamente las van a usar para fines médicos, pero no sucede así, se han decomisado drogas sintéticas que van a laboratorios y no hay tal, no existen, son casas de particulares .

Por su parte, el jefe castrense desgranó las principales acciones que se han emprendido contra el trasiego de drogas. En amapola se han destruido 307 mil 504 plantíos que corresponden a 41 mil 675 hectáreas, con un valor de 76 mil 452 millones de pesos. Y de mariguana 53 mil 96 plantíos, 6 mil 997 hectáreas, cuyo valor sería 50 mil 90 millones de pesos.